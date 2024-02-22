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Бундестаг відхилив пропозицію щодо постачання ракет Taurus Україні

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Бундестаг відхилив пропозицію щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

Пропозиція, внесена парламентською групою ХДС/ХСС, у якій прямо згадувалася німецька система озброєння, не отримала більшості голосів.

Лише 182 депутати проголосували "за", 480 - "проти" і 5 утрималися.

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Бундестазі розглянуть дві пропозиції щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Taurus для України

Україна ще з минулого року закликає Німеччину почати поставки далекобійних ракет Taurus. Однак Берлін поки що відмовляється від таких поставок.

За інформацією ЗМІ, проти виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він переживає, що ракети можуть використовувати для ударів по території Росії.

Раніше стало відомо, що у зв'язку з позицією Шольца з цього питання на нього зростає політичний тиск.

При цьому глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв про те, що постачання ATACMS з боку США для України не автоматично означатиме, що Берлін "розблокує" питання про передачу Taurus.

Нещодавно німецька партія ХДС/ХСС виносила на розгляд Бундестагу проект резолюції із закликом надати Україні Taurus, але його не підтримали.

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