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Бундестаг отклонил предложение о поставках ракет Taurus Украине

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бундестаг отклонил предложение о поставках крылатых ракет Taurus в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

Предложение, внесенное парламентской группой ХДС/ХСС, в котором прямо упоминалась немецкая система вооружения, не получило большинства голосов.

Только 182 депутата проголосовали "за", 480 - "против" и 5 воздержались.

Ранее сообщалось, что сегодня в Бундестаге рассмотрят два предложения по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. 

Taurus для Украины

Украина еще с прошлого года призывает Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus. Однако Берлин пока отказывается от таких поставок.

По информации СМИ, против выступает канцлер Германии Олаф Шольц. Он переживает, что ракеты могут использовать для ударов по территории России.

Ранее стало известно, что в связи с позицией Шольца по этому вопросу на него растет политическое давление.

При этом глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял о том, что поставки ATACMS со стороны США для Украины не будут автоматически означать, что Берлин "разблокирует" вопрос о передаче Taurus.

Недавно немецкая партия ХДС/ХСС выносила на рассмотрение Бундестага проект резолюции с призывом предоставить Украине Taurus, но его не поддержали.

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