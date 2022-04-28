Бундестаг одобрил поставки немецких тяжелых вооружений для Украины

Сообщается, что в ходе исторического голосования немецкие депутаты проголосовали за поставки "тяжелого вооружения и сложных систем". При этом военная помощь Украине должна ускоряться везде, где это возможно.

Кроме того, немецкая сторона направит больше военных для усиления присутствия НАТО в Восточной Европе, а также намерена стимулировать российских военных сложить оружие и искать убежище в Германии и ЕС.

Против военных поставок выступили только крайне правые и крайне левые силы. Лидер "Альтернативы для Германии" Тино Шрупалла уверен, что военная помощь Украине якобы сделает Берлин участником "ядерной войны".

Примечательно, что на фоне исторического голосования в Бундестаге немецкий канцлер Олаф Шольц отправился с визитом в Японию, за что подвергся критике.