Бундестаг схвалив постачання німецьких важких озброєнь для України

Парламент Німеччини проголосував за надання Україні важких німецьких озброєнь. Пропозицію підтримали правляча коаліція і найбільший опозиційний блок ХДС/ХСС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Повідомляється, що в ході історичного голосування німецькі депутати проголосували за постачання "важкого озброєння і складних систем". При цьому військова допомога Україні має прискорюватися скрізь, де це можливо.
Крім того, німецька сторона направить більше військових для посилення присутності НАТО в Східній Європі, а також має намір стимулювати російських військових скласти зброю і шукати притулок в Німеччині та ЄС.
Проти військових поставок виступили лише вкрай праві і вкрай ліві сили. Лідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Шрупалла впевнений, що військова допомога Україні нібито зробить Берлін учасником "ядерної війни".
Примітно, що на тлі історичного голосування в Бундестазі німецький канцлер Олаф Шольц відправився з візитом до Японії, за що піддався критиці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина поставить Україні зенітні установки ближче до літа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.