Бундестаг в Германии официально не признал итоги выборов в Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Бундестаг принял резолюцию о непризнании президентских выборов в Беларуси. В резолюции парламента Германии говорится, что Александр Лукашенко обеспечил победу на выборах путем фальсификаций.

Соответствующий документ опубликован на его сайте.

В резолюции под названием "Беларусь - освободить политических заключенных, позволить провести новые свободные и честные выборы, укрепить гражданское общество и инициировать конституционную реформу" говорится, что 9 августа голосование не было справедливым и честным.

Немецкие парламентарии заявили, что президент республики Александр Лукашенко добился победы путем массовых фальсификаций и при помощи лояльной избирательной комиссии.

Предварительно он зачистил избирательное поле, арестовав своих конкурентов. Все это лишает его легитимности, говорится в резолюции.

Напомним, послы Европейского союза 4 ноября согласовали введение санкций против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Вместе с ним под санкции попадут 14 белорусских чиновников.

Ранее ЕС уже ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников. Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.

Также сообщалось, что Министерство внутренних дел Беларуси грозит демонстрантам применением боевого оружия, поскольку протесты в стране "стали организованными и крайне радикальными".