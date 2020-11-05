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Бундестаг в Німеччині офіційно не визнав підсумки виборів у Білорусі

Берлін, Четвер 05 листопада 2020 05:24
Бундестаг в Німеччині офіційно не визнав підсумки виборів у Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Бундестаг прийняв резолюцію про невизнання президентських виборів у Білорусі. В резолюції парламенту Німеччини йдеться про те, що Олександр Лукашенко забезпечив перемогу на виборах шляхом фальсифікацій.

Відповідний документ опублікований на його сайті.

У резолюції під назвою "Білорусь - звільнити політичних ув'язнених, дозволити провести нові вільні та чесні вибори, зміцнити громадянське суспільство та ініціювати конституційну реформу" зазначено, що 9 серпня голосування не було справедливим і чесним.

Німецькі парламентарії заявили, що президент республіки Олександр Лукашенко здобув перемогу шляхом масових фальсифікацій і за допомогою лояльної виборчої комісії.

Попередньо він зачистив виборче поле, заарештувавши своїх конкурентів. Все це позбавляє його легітимності, йдеться в резолюції.

Нагадаємо, посли Європейського союзу 4 листопада погодили введення санкцій проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Разом з ним під санкції потраплять 14 білоруських чиновників.

Раніше ЄС вже ввів санкції проти Білорусі, у списку санкцій знаходяться 40 чиновників. Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.

Також повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі погрожує демонстрантам застосуванням бойової зброї, оскільки протести в країні "стали організованими та вкрай радикальними".

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