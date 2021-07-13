Бум на товарных рынках: экспорт из Украины за полугодие вырос на треть

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-июнь составил 29,921 млрд долларов, что на 31% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 28% до 31,221 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,300 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-июнь 2021 года составил 10,812 млрд долларов, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 55% до 7,038 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 27% до 5,036 млрд долларов.