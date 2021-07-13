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Бум на товарних ринках: експорт з України за півріччя зріс на третину

Автор: Олександр Білоус

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-червні 2021 року склав 61,142 млрд доларів. Це на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року (47,218 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-червень склав 29,921 млрд доларів, що на 31% більше, ніж минулого року, імпорт зріс на 28% до 31,221 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 1,300 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-червень 2021 року склав 10,812 млрд доларів, що на 5% більше в порівнянні з минулим роком. Експорт металів зріс на 55% до 7,038 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 27% до 5,036 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, Індекс світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) до початку 2021 року досяг максимального рівня за останні майже вісім років.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-грудні 2020 року склав 103,434 млрд доларів. Це на 6% менше, ніж за 2019 рік (110,476 млрд доларів).

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