Було відставання на початку літа. Гаврилюк розповів про прогрес у чеській ініціативі

Поставки артилерійських снарядів, в рамках чеської ініціативи, йдуть згідно з планом. Втім, на початку літа було незначне відставання.

Про це розповів перший заступник голови Міністерства оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в бліц-інтерв'ю РБК-Україна .

"Прогрес є. Ми вдячні уряду Чехії за дану ініціативу, тому що вони взялися і організували низку країн Європи щодо залучення коштів, проведення пошуку та закупівлі номенклатури боєприпасів, які нам на сьогодні необхідні – це здебільшого боєприпаси 155-го калібру. На сьогоднішній день всі поставки йдуть згідно з планом у повному обсязі", - заявив Гаврилюк.

За словами першого заступника міністра оборони, на початку літа було незначне відставання, але наразі уже все вирівнялось та йде згідно з графіком.

Зокрема він додав, що Чехія підтримує Україну й поза межами вищезгаданої ініціативи. Мова йде про артилерійські снаряди інших калібрів.

Чеська ініціатива

Цього року Чехія виявила значні запаси снарядів для України в країнах, які не є членами Європейського Союзу. Однак для здійснення їх закупівлі було необхідне фінансове сприяння з боку міжнародних партнерів.

Ряд держав виділив кошти на придбання цих боєприпасів, і вже 25 червня надійшла інформація про прибуття першої партії снарядів до України. У липні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив цю інформацію та заявив про надходження 50 тисяч снарядів, частина з яких вже на той момент використовувалась в бойових діях на передовій.