Було узгоджено з Путіним. Данілов розкрив замисел бунту Пригожина

Заколот найманців ПВК "Вагнера" на чолі з Євгеном Пригожиним у Росії був узгоджений з диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, яка була погоджена з Путіним для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані стосовно Путіна і до його оточення", - заявив Данілов.

За його словами, наразі вже є розуміння того, скільки генералів було задіяно у підготовці заколоту. Данілов заявив, що наразі частина з них знаходиться за ґратами та відсторонені від своїх обов'язків.

" І ми вважаємо, що це буде вже восени-взимку цього року, тому що кількість людей, які вже розуміють, куди їх завів Путін, з кожним днем стає все більше і більше", - наголосив він.

Секретар РНБО вважає, що найближчим часом "розбіжності" у Росії будуть набирати обертів.

Найманці ПВК "Вагнера" у Білорусі

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.

Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

Українські прикордонники зауважують, що поки що бойовики в Білорусі не становлять загрози для України, але не виключаються провокації.

Нещодавно прем'єр Польщі заявив, що РФ та Білорусь направили до Сувальського коридору сотню бойовиків "Вагнера". Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами, а також відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

Додамо також, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ЧВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

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