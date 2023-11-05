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Було голосно. У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи

Фото: у тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи пізно ввечері, 4 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У місцевих пабликах заявили, що увечері "було голосно". Також пишуть про "приліт", попередньо до готелю "Цитадель". Повідомляється, що в одному із районів міста після вибуху зникла електрика.

Вибухи у Скадовську

Скадовськ Херсонської області було окуповано російськими загарбниками у перші дні повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

У Скадовську під окупацією вибухи – не рідкість. Вони є наслідком, зокрема, ударів Сил оборони України по складам з БК, накопиченню техніки росіян. Українським військовим у цьому сприяють представники місцевого підпілля.

Нагадаємо, перед цим повідомлялося про вибухи у Скадовську у липні. А також раніше наприкінці серпня російські окупанти скаржилися на "атаку безпілотників" неподалік цього міста.

Також 17 жовтня повідомляли про вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пізніше заявив, що було вражено розташування офіцерського складу російських військ у приватному секторі.

 

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Херсонська областьвибухиВторгнення Росії до України