Було дві балістичні ракети. У Полтавській ОВА показали наслідки удару

"Продовжується ліквідація пожежі внаслідок російської атаки по промисловому об'єкту у Кременчуцькому районі. Попередньо – дві балістичні ракети", - йдеться у повідомленні голови Полтавської ОВА.

За його словами, на даний момент, інформації про жертв та постраждалих немає. Він також повідомив, що на місці події працюють усі необхідні екстрені служби.

Пронін також зазначив, що, на щастя, обійшлося без жертв та поранених.

Удар по Полтавській області 27 січня

У суботу ввечері, 27 січня, у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки є влучання у промисловий об'єкт. Після удару на місці вибухів також виникла пожежа.