Було 36 штурмів, ще тривають бої. Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту

З початку доби, 1 серпня, на лінії фронту відбулося 76 бойових зіткнені. Росіяни активно діють на Покровському і Торецькому напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Наразі найбільша активість ворога зберігається на Покровському напрямку. Там з початку доби 36 разів розпочиналися зіткнення різної інтенсивності.

Наразі ще тривають бої у дев’яти локаціях в районах Новоолександрівки, Іванівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Желанного і Яснобродівки. Авіація окупантів била протягом дня КАБами по Іванівці, Новотроїцькому, Гродівці та Тимофіївці. Окрім того, терористи завдали чотирьох авіаударів НАРами у бік Олександрополя.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки у районі Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня безуспішно намагався просунутися до наших позицій в районі Андріївки. Три атаки противника ще тривають неподалік Стельмахівки і Піщаного. Загалом на напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень. У райони Новоосинового і Петропавлівки окупанти скинули по авіабомбі.

На Лиманському напрямку агресор збільшив кількість атак до трьох. Відбулися бойові дії поблизу Макіївки та Торського.

На Сіверському напрямку ворог двічі невдало намагався прорвати нашу оборону в районі Виїмки. Неподалік Спірного, Іванодар’ївки та Верхньокам’янського боєзіткнення ще тривають у п’яти локаціях. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати атаку окупантів біля Часового Яру. В районах Кліщіївки, Іванівського та Андріївки ворог зазнав втрат та відійшов.

На Торецькому напрямку відбулося 12 штурмів у районах Північного та Нью Йорка, де противник і зараз атакує. Також, окупанти отримали відсіч біля Залізного і Торецька. Останній і Диліївку вісім разів бомбардували КАБами. Окрім того, по Диліївці загарбники тричі били з озброєння армійської авіації.

Тривають бої на Курахівському напрямку. Поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки відбито чотири штурми - ворог зазнав втрат.

На Времівському напрямку агресор активних наступальних дій не проводив. Натомість, ворожа авіація завдала сім ударів біля Богоявленки, Новодонецького і Нескучного.

На Оріхівському напрямку відбулось два безуспішних для окупантів бойових зіткнення в районі Малої Токмачки. А близько півсотні некерованих авіаракет противник випустив у бік П’ятихаток, Гуляйполя і Лобкового.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито один штурм на лівобережжі Дніпра.

Ситуація на фронті

Станом на ранок четверга, 1 серпня, було зафіксовано 156 бойових зіткнень, з яких третина відбулась на Покровському напрямку.

За даними спеціалістів Інституту вивчення війни, на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська. Водночас, ЗСУ ймовірно, ліквідували російську ДРГ у Чернігівській області.

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