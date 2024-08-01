Было 36 штурмов, еще продолжаются бои. Генштаб назвал самое горячее направление фронта

С начала суток, 1 августа, на линии фронта произошло 76 боевых столкновений. Россияне активно действуют на Покровском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сейчас наибольшая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Там с начала суток 36 раз начинались столкновения различной интенсивности.

Сейчас еще продолжаются бои в девяти локациях в районах Новоалександровки, Ивановки, Воздвиженки, Свиридоновки, Желанного и Яснобродовки. Авиация оккупантов била в течение дня КАБами по Ивановке, Новотроицкому, Гродовке и Тимофеевке. Кроме того, террористы нанесли четыре авиаудара НАРами в сторону Александрополя.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска. Продолжается бой. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении враг в течение дня безуспешно пытался продвинуться к нашим позициям в районе Андреевки. Три атаки противника еще продолжаются неподалеку Стельмаховки и Песчаного. Всего на направлении зафиксировано пять боестолкновений. В районы Новоосиново и Петропавловки оккупанты сбросили по авиабомбе.

На Лиманском направлении агрессор увеличил количество атак до трех. Произошли боевые действия вблизи Макеевки и Торского.

На Северском направлении враг дважды неудачно пытался прорвать нашу оборону в районе Выемки. Неподалеку от Спирного, Иванодарьевки и Верхнекаменского боестолкновения еще продолжаются в пяти локациях. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать атаку оккупантов у Часового Яра. В районах Клещеевки, Ивановского и Андреевки враг понес потери и отошел.

На Торецком направлении состоялось 12 штурмов в районах Северного и Нью Йорка, где противник и сейчас атакует. Также, оккупанты получили отпор у Железного и Торецка. Последний и Дилиевку восемь раз бомбили КАБами. Кроме того, по Дилиевке захватчики трижды били из вооружения армейской авиации.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. Вблизи Красногоровки, Парасковиевки и Константиновки отбито четыре штурма - враг понес потери.

На Времовском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил. Зато вражеская авиация нанесла семь ударов у Богоявленки, Новодонецкого и Нескучного.

На Ореховском направлении состоялось два безуспешных для оккупантов боевых столкновения в районе Малой Токмачки. А около полусотни неуправляемых авиаракет противник выпустил в сторону Пятихаток, Гуляйполя и Лобкового.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отбит один штурм на левобережье Днепра.

Ситуация на фронте

По состоянию на утро четверга, 1 августа, было зафиксировано 156 боевых столкновений, треть из которых состоялась на Покровском направлении.

По данным специалистов Института изучения войны, на фронте фиксируется продвижение российских кафиров вблизи Купянска. В то же время, ВСУ, вероятно, ликвидировали российскую ДРГ в Черниговской области.

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