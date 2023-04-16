Було 29 багатоповерхівок. Андрющенко показав відео зруйнованого Маріуполя

"Тут було 29 багатоповерхівок. Тепер просто пустеля. Черемушкі. Приморській район. Маріуполь. Квітень 2023. "Русский мир", - підписав відео він.

Як повідомлялось, окупанти у Маріупольському районі вирішили виселити ціле село, щоб облаштувати там базу для військових РФ. Селище знаходиться в лісі і недалеко від основного місця дислокації російських військ у Никольському..

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни зносять будівлю залізничного вокзалу, яку самі зруйнували в перші місяці вторгнення.