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Было 29 многоэтажек. Андрющенко показал видео разрушенного Мариуполя

Фото: в одном из жилмассивов Приморского района Мариуполя РФ уничтожила 29 многоэтажек (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе, в одном из жилых массивов в Приморском районе, российские оккупанты уничтожили 29 многоэтажек. Сейчас на этом месте пустырь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Здесь было 29 многоэтажек. Теперь просто пустыня. Черемушки. Приморский район. Мариуполь. Апрель 2023. "Русский мир", - подписал видео он.

Как сообщалось, оккупанты в Мариупольском районе решили выселить целое село, чтобы обустроить там базу для военных РФ. Поселок находится в лесу и недалеко от основного места дислокации российских войск в Никольском.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе россияне сносят здание железнодорожного вокзала, которое сами же разрушили в первые месяцы вторжения.

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Мариуполь