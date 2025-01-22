Булінг та мобінг у школі: як поскаржитися про цькування

Що таке булінг

Булінг визначається як агресивна поведінка, спрямована на приниження, залякування чи завдання психологічної або фізичної шкоди іншій особі. Основні характеристики булінгу:

Повторюваність : дії систематично повторюються.

: дії систематично повторюються. Дисбаланс сил : агресор має перевагу над жертвою.

: агресор має перевагу над жертвою. Наслідки: потерпілий отримує фізичну чи психологічну шкоду.

Форми булінгу включають словесні образи, фізичне насильство, соціальну ізоляцію, поширення чуток та кібербулінг.

Ефективне попередження булінгу потребує загальношкільного підходу, який включає:

Інформування учнів та батьків : проведення лекцій, тренінгів, розповсюдження інформаційних матеріалів.

: проведення лекцій, тренінгів, розповсюдження інформаційних матеріалів. Навчання вчителів : педагогічний персонал має знати, як розпізнати булінг та правильно на нього реагувати.

: педагогічний персонал має знати, як розпізнати булінг та правильно на нього реагувати. Робота з класами: створення дружньої атмосфери та роз’яснення негативних наслідків цькування.

Як подати скаргу про булінг онлайн

МОН впровадило систему швидкого повідомлення про булінг. Діти або їхні батьки можуть заповнити анкету онлайн та повідомити про випадок керівництво школи чи навіть поліцію.

Зайдіть на сайт АІКОМ і оберіть опцію "Повідомити про булінг".

Зареєструйтеся або увійдіть у систему.

Заповніть анкету. Заяву можна подати анонімно.

Підтвердьте заяву та ознайомтеся з рекомендаціями.

Анонімність та захист заявників:

Анонімна заява : можлива для дітей, справа розглядатиметься лише на рівні школи.

: можлива для дітей, справа розглядатиметься лише на рівні школи. Особиста інформація: надання даних полегшує розгляд справи, особливо якщо потрібна участь поліції.

Що робити, якщо помітили булінг

Повідомте про випадок анонімно або відкрито.

Ознайомтеся з матеріалами щодо підтримки жертв булінгу.

Булінг - це не лише проблема жертви та агресора, а й усього колективу. Школа, вчителі, батьки та учні мають спільно працювати над створенням безпечного середовища.