Булінг та мобінг у школі: як поскаржитися про цькування

Булінг у школі - це проблема, яка негативно впливає на психологічний стан дітей та їхній розвиток. Наслідки цькування можуть залишатися з людиною протягом усього життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Булінг визначається як агресивна поведінка, спрямована на приниження, залякування чи завдання психологічної або фізичної шкоди іншій особі. Основні характеристики булінгу:
Форми булінгу включають словесні образи, фізичне насильство, соціальну ізоляцію, поширення чуток та кібербулінг.
Ефективне попередження булінгу потребує загальношкільного підходу, який включає:
МОН впровадило систему швидкого повідомлення про булінг. Діти або їхні батьки можуть заповнити анкету онлайн та повідомити про випадок керівництво школи чи навіть поліцію.
Анонімність та захист заявників:
Булінг - це не лише проблема жертви та агресора, а й усього колективу. Школа, вчителі, батьки та учні мають спільно працювати над створенням безпечного середовища.
Нагадаємо, що понад 53% учнів стикалися з булінгом в школі, проте його завжди ігнорували. Заявити про це стане легше, залучивши до вирішення проблеми керівництво школи чи поліцію.