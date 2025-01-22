Буллинг и моббинг в школе: как пожаловаться о травле

Буллинг в школе - это проблема, которая негативно влияет на психологическое состояние детей и их развитие. Последствия травли могут оставаться с человеком на протяжении всей жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Буллинг определяется как агрессивное поведение, направленное на унижение, запугивание или причинение психологического или физического вреда другому лицу. Основные характеристики буллинга:
Формы буллинга включают словесные оскорбления, физическое насилие, социальную изоляцию, распространение слухов и кибербуллинг.
Эффективное предупреждение буллинга требует общешкольного подхода, который включает:
МОН внедрило систему быстрого сообщения о буллинге. Дети или их родители могут заполнить анкету онлайн и сообщить о случае руководство школы или даже полицию.
Анонимность и защита заявителей:
Буллинг - это не только проблема жертвы и агрессора, но и всего коллектива. Школа, учителя, родители и ученики должны совместно работать над созданием безопасной среды.
Напомним, что более 53% учеников сталкивались с буллингом в школе, однако его всегда игнорировали. Заявить об этом станет легче, привлекая к решению проблемы руководство школы или полицию.