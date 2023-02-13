Були у складі ПВК "Вагнера". В Україні вбили трьох кримінальних авторитетів РФ, - Bellingcat

На війні в Україні ліквідували трьох російських кримінальних авторитетів. Вони були ватажками злочинних угруповань, які, зокрема, займалися вбивствами на замовлення.

Як зазначає розслідувальна група, один з убитих кримінальних авторитетів - Андрій Бережних. Він був засуджений до 25 років позбавлення волі у 2013 році за вбивства та інші правопорушення, скоєні під час його керівництва бандою у Саратовській області з 1994 до 2011 року. Його також судили за замах на вбивство 10 людей.

Спочатку його ОЗУ займалося торгівлею зброєю, але цим діяльність не обмежилася - вони разом із "колегою" Андрієм Курпачом напали з гвинтівками на групу молодих людей, вбивши трьох. За майже 20 років дії злочинного угруповання його члени скоїли низку інших вбивств, їхніми цілями також були місцеві бізнесмени. У 2003 році ОЗУ визнало провину в нападі на саратовську телекомпанію із застосуванням гранатомета РПГ-26.

У мережі розповсюджують інформацію про те, що Бережних було вбито 8 грудня 2022 року - через місяць після того, як його завербували "вагнерівці". На честь загибелі злочинця під час Різдва було влаштовано службу у Балаківському соборі Святої Трійці.

У Bellingcat зазначають, що ще одного кримінального авторитета РФ Сергія Максименка ліквідували на війні в Україні в грудні 2022 року. Його засудили до 25 років в'язниці, оскільки був лідером злочинного угрупування "Олімпія", яке протягом 1990-х та 2000-х років займалося сутенерством, здирством та вбивствами.

Зокрема, на початку ОЗУ скоїло низку вбивств - переважно власників місцевого бізнесу та лідерів суперників банд. У 2003 році члени угруповання з бейсбольними битами та мисливськими рушницями напали на сімох чоловіків та їхніх дружин у місцевому барі.

За інформацією Bellingcat, після вступу до лав окупантів на фронті був убитий і Ігор Куск - ветеран війни СРСР в Афганістані. Він створив своє злочинне угруповання в Татарстані 1998 року. У його лавах була велика кількість таких же ветеранів, як і він.

Банда спочатку займалася малопомітними замовними вбивствами, але пізніше вона напала на двох гендиректорів будівельної компанії "Татсантехмонтаж". Підприємство почало співпрацювати з ОЗУ, і такі вбивства були пов'язані зі спробами гендиректорів стати "незалежними" від угруповання.