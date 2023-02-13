Были в составе ЧВК "Вагнера". В Украине убили трех криминальных авторитетов РФ, - Bellingcat

На войне в Украине ликвидировали трех российских криминальных авторитетов. Они были главарями преступных группировок, которые, в частности, занимались заказными убийствами.

Как отмечает расследовательская группа, один из убитых криминальных авторитетов - Андрей Бережных. Он был приговорен к 25 годам лишения свободы в 2013 году за убийства и другие правонарушения, которые были совершены во время его руководства бандой в Саратовской области с 1994 по 2011 год. Его также судили за покушение на убийство 10 человек.

Изначально его ОПГ занималась торговлей оружием, но этим деятельность не ограничилась - они вместе с "коллегой" Андреем Курпачем напали с винтовками на группу молодых людей, убив троих. За почти 20 лет действия преступной группировки ее члены совершили ряд других убийств, их целями также были и местные бизнесмены. В 2003 году ОПГ признала вину в нападении на саратовскую телекомпанию с применением гранатомета РПГ-26.

В сети распространяют информацию о том, что Бережных был убит 8 декабря 2022 года - спустя месяц после того, как его завербовали "вагнеровцы". В честь гибели преступника во время Рождества была устроена служба в Балаковском соборе Святой Троицы.

В Bellingcat отмечают, что еще одного криминального авторитета РФ Сергея Максименко ликвидировали на войне в Украине в декабре 2022 года. Он был приговорен к 25 годам тюрьмы, поскольку являлся лидером преступной группировки "Олимпия", которая на протяжении 1990-х и 2000-х годов занималась сутенерством, вымогательством и убийствами.

В частности, в начале ОПГ совершила ряд убийств - преимущественно владельцев местного бизнеса и лидеров соперничающих банд. В 2003 году члены группировки с бейсбольными битами и охотничьими ружьями напали на семерых мужчин и их жен в местном баре.

По информации Bellingcat, после вступления в ряды оккупантов на фронте был убит и Игорь Куск - ветеран войны СССР в Афганистане. Он создал свою преступную группировку в Татарстане в 1998 году. В ее рядах находилось большое количество таких же ветеранов, как и он.

Банда поначалу занималась малозаметными заказными убийствами, но позже она напала на двух гендиректоров строительной компании "Татсантехмонтаж". Предприятие стало сотрудничать с ОПГ, и такие убийства были связаны с попытками гендиректоров стать "независимыми" от группировки.