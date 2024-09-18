Були одягнені у форму: у поліції спростували інформацію про затримання військових у Києві

Поліція Києва розповіла про затримання в одному із районів столиці крадіїв, які намагалися видати себе за військових.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління національної поліції України (ГУНП) у місті Києві.

Столичні поліцейські спростували інформацію про затримання військових у Києві. Правоохоронці зазначають, що у Святошинському районі насправді затримали двох квартирних крадіїв, один із яких був одягнений у військову форму.

"Жодного відношення до Сил оборони країни фігуранти не мають", – зазначають у поліції Києва.

Затримання крадіїв у Києві (фото - Поліція Києва)

Зазначимо, у столичних Telegram-каналах з’явилася інформація, що нібито у Києві поліцейські затримали двох військових Збройних Сил України.