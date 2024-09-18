Были одеты в форму: в полиции опровергли информацию о задержании военных в Киеве

Полиция Киева рассказала о задержании в одном из районов столицы воров, пытавшихся выдать себя за военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления национальной полиции Украины (ГУНП) в Киеве.

Столичные полицейские опровергли информацию о задержании военных в Киеве. Правоохранители отмечают, что в Святошинском районе на самом деле задержали двух квартирных воров, один из которых был одет в военную форму.

"Никакого отношения к Силам обороны страны фигуранты не имеют", - отмечают в полиции Киева.

Задержание воров в Киеве (фото - Полиция Киева)

Отметим, в столичных Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы в Киеве полицейские задержали двух военных Вооруженных Сил Украины.