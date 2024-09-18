Были одеты в форму: в полиции опровергли информацию о задержании военных в Киеве
Полиция Киева рассказала о задержании в одном из районов столицы воров, пытавшихся выдать себя за военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления национальной полиции Украины (ГУНП) в Киеве.
Столичные полицейские опровергли информацию о задержании военных в Киеве. Правоохранители отмечают, что в Святошинском районе на самом деле задержали двух квартирных воров, один из которых был одет в военную форму.
"Никакого отношения к Силам обороны страны фигуранты не имеют", - отмечают в полиции Киева.
Задержание воров в Киеве (фото - Полиция Киева)
Отметим, в столичных Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы в Киеве полицейские задержали двух военных Вооруженных Сил Украины.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве правоохранители задержали пятерых злоумышленников, поджигавших автомобили ВСУ по заказу российских спецслужб. Злоумышленники совершили пять поджогов служебных авто в трех районах города, оставляя рядом провокационные листовки для дискредитации ВСУ. По данным СБУ, российские спецслужбы стремились дестабилизировать ситуацию в Киеве, выдавая поджог за действия антиукраинского подполья.
Также мы писали, что СБУ задержала российского информатора, который шпионил по артиллерии ВСУ вблизи Часового Яра Донецкой области. Как сообщает Служба безопасности, агент пытался выявить боевые позиции украинской артиллерии, сдерживающей штурмовые действия оккупантов на Краматорском направлении. 52-летний житель прифронтовой Дружковки собирал данные о расположении военной техники и складов с боеприпасами. Злоумышленника дистанционно привлекли российские спецслужбы для передачи разведданных.
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