UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Були названі на честь російських військових. В Одесі депутати перейменували два райони

Фото: в Одесі депутати перейменували два райони (poskot od ua)
Автор: Наталія Кава

Одеська міська рада на сесії у середу, 3 травня, підтримала перейменування Суворовського та Малиновського районів міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Депутати вирішили перейменувати Суворовський та Малиновський райони міста на Пересипський та Хаджибейський.

Проект про перейменування було опубліковано на сайті міськради у вівторок, 2 травня. У документі вказано, що такі назви було рекомендовано історико-топонімічною комісією.

Варто зауважити, що напередодні у місті було проведено опитування щодо перейменування вказаних районів. Воно закінчилось 29 квітня о 10:00. За його результатами про перейменування Суворовського району на Пересипський взяли участь 5 617 людей, про перейменування Малиновського району на Хаджибейський - 4 658.

Нагадаємо, раніше райони були названі на честь генералісимуса Олександра Суворова та маршала Радянського Союзу Родіона Малиновського.

Нагадаємо, нещодавно в Києві перейменували ще три вулиці та провулок. А 9 лютого було перейменовано ще 31 об'єкт, назва якого пов’язані з Росією чи з радянським минулим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса