Были и офицеры. ВСУ одним ударом уничтожили 150 оккупантов в Запорожской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Мелитополь ".

"Разведчики подразделения ССО "Бандерлоги" 2 января засекли расположение оккупантов. В одно из местных зданий въехало около 150 военных РФ, в том числе 10 офицеров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, уже ночью 4 января артиллерия ВСУ отправила на тот свет оккупантов.

"Место пролетов предатели-полицаи окружили. К месту разрушенного здания мчались скорые и не только. Высокое руководство оккупантов только хваталось за голову. Еще бы! У врага серьезные убытки в Пологах и соседнем Токмаке", - добавили в Telegram-канале.