Були готові оголосити евакуацію у січні, - Кличко про блекаути в Києві

В Києві були готові оголосити евакуацію в січні, однак погода сприяла тому, щоб кияни не відчували гостро багатогодинні блекаути.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Києва Віталія Кличка в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland .

"У січні ми були близькими до того, щоб закликати населення до евакуації. Найважчий блекаут тривав 14 годин. Не було світла, води, опалення. На щастя, погода була м'якою", - заявив Кличко.

Міський голова привітав військову допомогу Німеччини Україні й наголосив на ролі ППО Iris-T, яка допомогла відбивати російські удари. Водночас він закликав прискорити поставки зброї Україні.