RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Были готовы объявить эвакуацию в январе, - Кличко о блекаутах в Киеве

Фото: Виталий Кличко, городской голова Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве были готовы объявить эвакуацию в январе, однако погода способствовала тому, чтобы киевляне не ощущали многочасовые блекауты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова городского головы Киева Виталия Кличко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"В январе мы были близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации. Самый тяжелый блекаут длился 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой", - заявил Кличко.

Городской голова приветствовал военную помощь Германии Украине и отметил роль ПВО Iris-T, которая помогла отражать российские удары. В то же время он призвал ускорить поставки оружия Украине.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате последнего массированного обстрела россиян отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

После этого инцидента Европейский союз и его государства-партнеры призвали Россию вернуть полный контроль над захваченной ЗАЭС Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий КличкоКиев