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Були у формі ЗСУ. На Запорізькому напрямку взяли в полон ДРГ росіян (відео)

Запоріжжя, Четвер 28 вересня 2023 14:58
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Були у формі ЗСУ. На Запорізькому напрямку взяли в полон ДРГ росіян (відео) Фото: на Запорізькому напрямку взяли в полон ДРГ росіян (t me landforcesofukraine-1)
Автор: Наталія Гурковська

На Запорізькому напрямі штурмовики та розвідники взяли в полон диверсійно-розвідувальну групу російських військ. Вони були одягнені у форму українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Так виглядає ворожа ДРГ, яка у формі ЗСУ на Запорізькому напрямку намагалася здійснювати диверсії", - розповів він.

За словами Єрмака, бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у взаємодії з військовою розвідкою взяли їх в полон.

На кадрах, що зняті уночі, видно, як російські диверсанти виходять з лісосмуги з піднятими вгору руками, в яких була зброя. На кадрах можна нарахувати близько п'яти окупантів.

Спроби проривів російських ДРН в Україну

У червні до Харківської області російські ДРГ намагалися прорватися двічі на тиждень.

1 серпня російська ДРГ пішла на прорив у районі Семенівської громади Чернігівської області. Окупанти намагалися прорватися на українську територію з боку Росії. Пізніше командувач Об'єднаними Силами ЗСУ Сергій Наєв розповів, що за місяць ЗСУ на півночі ліквідували чотири ворожі ДРГ.

Наприклад, в Сумській області навіть оголосили евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони з Росією через, зокрема, спроби російських ДРГ прорватися на територію України.

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ДРГ Запорожская область
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