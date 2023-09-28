Были в форме ВСУ. На Запорожском направлении взяли в плен ДРГ россиян (видео)

На Запорожском направлении штурмовики и разведчики взяли в плен диверсионно-разведывательную группу российских войск. Они были одеты в форму украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Так выглядит враждебная ДРГ, которая в форме ВСУ на Запорожском направлении пыталась осуществлять диверсии", - рассказал он.

По словам Ермака, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во взаимодействии с военной разведкой взяли их в плен.

На снятых ночью кадрах видно, как российские диверсанты выходят из лесополосы с поднятыми вверх руками, в которых было оружие. На кадрах можно насчитать около пяти оккупантов.

Попытки прорывов российских ДРГ в Украину

В июне в Харьковскую область российские ДРГ пытались прорваться дважды за неделю.

1 августа российская ДРГ пошла на прорыв в районе Семеновской общины Черниговской области. Оккупанты пытались прорваться на украинскую территорию со стороны России. Позже командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что за месяц ВСУ на севере ликвидировали четыре вражеских ДРГ.

Например, в Сумской области даже объявили эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны с Россией из-за, в частности, попыток российских ДРГ прорваться на территорию Украины.