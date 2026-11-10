Були дуже продуктивними: Рубіо про перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

За словами американського держсекретаря, консультації принесли значні результати та вимагали серйозних зусиль.

"Переговори в Абу-Дабі були дуже продуктивними. Було зроблено багато роботи", - зазначив він.

Водночас Рубіо застеріг від надмірного оптимізму щодо термінів досягнення миру. На його думку, наразі не можна казати про те, що питання врегулювання перебуває на межі остаточного вирішення протягом найближчої доби.

Участь Європи та плани на майбутнє

Окрему увагу дипломат акцентував на залученні європейських партнерів до переговорного процесу. Він наголосив на важливості їхньої тісної взаємодії зі спецпредставниками США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом, які супроводжують увесь процес на кожному етапі.

Рубіо підкреслив, що кінцева мета Вашингтона полягає в тому, щоб у перспективі розширити поточний формат.

За його словами, в майбутньому за столом переговорів мають бути представлені не лише США, Україна та Росія, а й безпосередньо європейці.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, сьогодні в Абу-Дабі вперше з лютого поновилися тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Європейські представники не долучаються до них безпосередньо, але проводять окремі консультації з українською делегацією.