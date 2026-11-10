Були дуже продуктивними: Рубіо про перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

Тристоронні переговори в Абу-Дабі були продуктивними, проте швидкого вирішення конфлікту за добу очікувати не варто.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
За словами американського держсекретаря, консультації принесли значні результати та вимагали серйозних зусиль.
"Переговори в Абу-Дабі були дуже продуктивними. Було зроблено багато роботи", - зазначив він.
Водночас Рубіо застеріг від надмірного оптимізму щодо термінів досягнення миру. На його думку, наразі не можна казати про те, що питання врегулювання перебуває на межі остаточного вирішення протягом найближчої доби.
Окрему увагу дипломат акцентував на залученні європейських партнерів до переговорного процесу. Він наголосив на важливості їхньої тісної взаємодії зі спецпредставниками США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом, які супроводжують увесь процес на кожному етапі.
Рубіо підкреслив, що кінцева мета Вашингтона полягає в тому, щоб у перспективі розширити поточний формат.
За його словами, в майбутньому за столом переговорів мають бути представлені не лише США, Україна та Росія, а й безпосередньо європейці.
Нагадаємо, сьогодні в Абу-Дабі вперше з лютого поновилися тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Європейські представники не долучаються до них безпосередньо, але проводять окремі консультації з українською делегацією.
Перед початком зустрічі з представниками РФ українська сторона також провела переговори з представниками США та Європи. У них взяли участь представники Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії.
Зазначимо, спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що Росія готова завершити війну за умови створення для цього "належних умов".
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