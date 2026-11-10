Были очень продуктивными: Рубио о первом дне трехсторонних переговоров в Абу-Даби

По словам американского госсекретаря, консультации принесли значительные результаты и потребовали серьезных усилий.

"Переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными. Было проделано много работы", - отметил он.

В то же время Рубио предостерег от чрезмерного оптимизма по срокам достижения мира. По его мнению, пока нельзя говорить о том, что вопрос урегулирования находится на грани окончательного решения в ближайшие сутки.

Участие Европы и планы на будущее

Отдельное внимание дипломат акцентировал на вовлечении европейских партнеров в переговорный процесс. Он отметил важность их тесного взаимодействия со спецпредставителями США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, сопровождающими весь процесс на каждом этапе.

Рубио подчеркнул, что конечная цель Вашингтона состоит в том, чтобы в перспективе расширить текущий формат.

По его словам, в будущем за столом переговоров должны быть представлены не только США, Украина и Россия, но и европейцы.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, сегодня в Абу-Даби впервые с февраля возобновились трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Европейские представители не приобщаются к ним напрямую, но проводят отдельные консультации с украинской делегацией.