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Була б доречною. У Зеленського відреагували на можливу зустріч з Сі Цзіньпіном

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Україна, Середа 26 квітня 2023 19:24
Була б доречною. У Зеленського відреагували на можливу зустріч з Сі Цзіньпіном Фото: Сергій Никифоров, речник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та голови Китаю Сі Цзіньпіном знову піднялось питання їх особистої зустрічі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі телеканалу "Рада".

"Особиста зустріч керівників держав була б доречною. Зараз цей діалог відновився, подивимось, чи закінчиться він такою зустріччю", - сказав Нікіфоров.

Прес-секретарь також зауважив, що поки що зарано ставити будь-які оцінки переговорам лідерів, оскільки це лише перший крок до відновлення відносин між країнами.

Нагадаємо, у середу, 26 квітня, Зеленський та Сі Цзіньпін сьогодні вперше провели переговори з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Пізніше у Білому домі привітали таку подію, але зазначили, що наразі невідомо, чи вплине розмова на завершення війни.

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