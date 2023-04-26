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Была бы кстати. У Зеленского отреагировали на возможную встречу с Си Цзиньпином

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Украина, Среда 26 апреля 2023 19:24
Была бы кстати. У Зеленского отреагировали на возможную встречу с Си Цзиньпином Фото: Сергей Никифоров, представитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

После телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы Китая Си Цзиньпин снова поднялся вопрос их личной встречи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире телеканала "Рада".

"Личная встреча глав государств была бы кстати. Сейчас этот диалог возобновился, посмотрим, закончится ли он такой встречей", - сказал Никифоров.

Пресс-секретарь также отметил, что пока рано ставить любые оценки переговорам лидеров, поскольку это лишь первый шаг к возобновлению отношений между странами.

Напомним, в среду, 26 апреля, Зеленский и Си Цзиньпин сегодня впервые провели переговоры по началу полномасштабного вторжения России .

Позже в Белом доме поздравили такое событие , но отметили, что пока неизвестно, повлияет ли разговор на завершение войны.

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