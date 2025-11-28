ua en ru
Буквам різним дати лад, та писати їх у ряд: КНДР вводить у школи російську мову

КНДР, П'ятниця 28 листопада 2025 06:00
Фото: шкільний рюкзак (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Північна Корея розширює гуманітарне співробітництво з Росією і робить російську мову обов'язковим шкільним предметом, що посилює культурну та освітню інтеграцію двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.

Росія посилює вплив у системі освіти КНДР

Північна Корея ухвалила рішення включити російську мову до списку обов'язкових предметів, починаючи з четвертого класу. Таке розширення навчальної програми супроводжується активним зростанням двосторонніх освітніх ініціатив.

За даними російської сторони, в КНДР російську мову вивчають близько шести сотень людей, що виводить її в трійку найбільш затребуваних іноземних мов у країні.

Освітній обмін і спільні проєкти

Російські школи та університети також збільшують інтерес до корейської мови: за інформацією Москви, її вивчають три тисячі школярів і близько трьохсот студентів.

Торік 96 громадян КНДР вступили до російських вишів, а ще 29 північнокорейців розпочали навчання на геологічних курсах у Росії.

Співпраця двох країн охоплює банківську сферу, енергетику, медицину і геологію.

У КНДР триває будівництво центру, який надаватиме російськомовне навчання на базі університету Кім Чхоль Джу.

Поглиблення зв'язків після початку війни проти України

Авторитетні джерела підкреслюють, що партнерство двох режимів посилилося після вторгнення Росії в Україну. Пхеньян надає Москві озброєння і направляє своїх військових для участі в операціях і розмінування територій у районі Курської області. Влітку 2025 року потік росіян на курорти КНДР зріс завдяки прямим авіарейсам, відкритим російськими авіакомпаніями.

Нагадуємо, що Кремль повідомив про передачу особистого послання Путіну для Кім Чен Ина. Під час зустрічі з главою МЗС КНДР Чхве Сон Хуєм російський лідер через дипломата запевнив північнокорейського диктатора, що розвиток двостороннього співробітництва рухається відповідно до намічених домовленостей.

Зазначимо, що Північна Корея фактично вичерпала запаси артилерійських боєприпасів, які раніше спрямовували до Росії, однак водночас наростила випуск FPV-дронів, переходячи до масового виробництва цих систем для подальшого військового співробітництва.

