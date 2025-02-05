Буксує машина: як допомогти водію

Доволі часто ми бачимо, що поряд на дорозі чи на місцевості буксує автомобіль, і у його водія не виходить виправити ситуацію. Іноді хочеться допомогти такому колезі, але чи завжди ми знаємо, як це зробити?

Про те, як допомогти іншому водієві звільнити машину, яка застрягла в снігу чи багні, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Навіть якщо у вас немає великого бажання допомагати незнайомій людині, може бути, що чужа машина, що розкорочилася просто на дорозі, заважає вам проїхати. Власне, в будь-якому випадку, якщо ви вирішите допомагати, треба розуміти, що і як треба робити.

Чому машина буксує в снігу чи багнюці

Які б якісні шини ми не купували і як би не старались комунальники зі своїми бульдозерами і розкидачами піску, після снігопадів автомобілістам доводиться боротись з заметами і слизькими поверхнями. І при тому досить часто можна побачити, що інший водій, даруйте, буксує неправильно.

Чому машина може застрягнути чи забуксувати по зимовій дорозі, причому навіть посеред міста? Перш за все, ведучі колеса можуть прослизати і буксувати на слизькій поверхні – якщо шинам не вистачає зчеплення. Найчастіше це трапляється на підйомі, в нерівному місці вулиці чи дороги. По-друге, одне чи кілька коліс можуть зануритись у м’який сніг і буксувати у виритих в ньому лунках. І нарешті, найскладніша ситуація – коли колеса вигребли з-під себе весь сніг і автомобіль "сів на живіт" (на днище).

Допомагаємо правильно

Певно, не буде зайвим для початку підказати недосвідченому водієві, що він робить не так: наприклад, даремно тисне на газ, коли колеса крутяться на одному місці. Проте у більшості випадків дієвим варіантом буде реальна фізична допомога.

- Певно, ви самі знаєте, що таке розгойдування машини, і тому зможете підказати колезі, як з його допомогою вибратись з лунок чи глибоких колій.

- Вкажіть водієві на бруствери снігу, які зібралися перед колесами його машини і які треба прибрати для визволення. Спереду чи ззаду всіх чотирьох коліс має бути хоча б півметри вільної дороги, на яких можна буде "розгойдати" авто взад-вперед;

- Коли машина буксує через слизьку поверхню під колесами, іноді достатньо просто підштовхнути її, аби колеса зрушили з відполірованого шинами місця. Багато зусиль для цього непотрібно;

- Якщо є підозра, що машина сидить "на животі", треба перш за все припинити буксування і поки картина не погіршилась, з’ясувати ситуацію. Найнадійнішим способом буде видалити сніг з-під днища, і тоді колеса надійно зачепляться за грунт. Але для цього буде потрібна лопата або довга міцна палиця і трохи часу.

- Може бути, що посаджену "на живіт" машину, якщо водій буксуванням ще не вигріб весь сніг з-під її коліс, вдасться зіштовхнути з місця руками – але одночасно з увімкненою першою чи задньою передачею.

Будьте обережні

При маніпуляціях з безпорадним автомобілем слід дотримуватись деяких засобів безпеки. Так, пам’ятайте, що автомобіль, який буксує, може зміститись не лише вперед-назад, а й вбік. Тож в процесі звільнення машини остерігайтеся, щоб вона, зсунувшись вбік, не придавила когось із людей до сусідньої машини чи, скажімо, до дерева чи стовпа.

Коротко

Перш ніж розпочати давати поради чи надавати фізичну допомогу водієві, який застряг на дорозі, спробуйте оцінити рівень його майстерності. Зокрема, розберіться, чому його авто застрягло – можливо, проблема у повній недосвідченості водія – і тоді всі ваші наступні інструкції та підштовхування можуть бути марними. Відтак, аби незнайомий драйвер під вашим "керівництвом" не пошкодив свою та інші машини, краще не змушувати його до складних вправ, а пошукати іншого способу допомогти людині та звільнити собі шлях.