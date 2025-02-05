Буксует машина: как помочь водителю

Довольно часто мы видим, что рядом на дороге или на местности буксует автомобиль, и у его водителя не получается исправить ситуацию. Иногда хочется помочь такому коллеге, но всегда ли мы знаем, как это сделать?

О том, как помочь другому водителю освободить машину, которая застряла в снегу или грязи, читайте в материале РБК-Украина .

Даже если у вас нет большого желания помогать незнакомому человеку, может быть, что чужая машина, раскоротившаяся прямо на дороге, мешает вам проехать. Собственно, в любом случае, если вы решите помогать, надо понимать, что и как надо делать.

Почему машина буксует в снегу или грязи

Какие бы качественные шины мы не покупали и как бы ни старались коммунальщики со своими бульдозерами и разбрасывателями песка, после снегопадов автомобилистам приходится бороться с сугробами и скользкими поверхностями. И при этом довольно часто можно увидеть, что другой водитель, извините, буксует неправильно.

Почему машина может застрять или забуксовать по зимней дороге, причем даже посреди города? Прежде всего, ведущие колеса могут проскальзывать и буксовать на скользкой поверхности - если шинам не хватает сцепления. Чаще всего это случается на подъеме, в неровном месте улицы или дороги. Во-вторых, одно или несколько колес могут погрузиться в мягкий снег и буксовать в вырытых в нем лунках. И наконец, самая сложная ситуация - когда колеса выгребли из-под себя весь снег и автомобиль "сел на живот" (на днище).

Помогаем правильно

Вероятно, не будет лишним для начала подсказать неопытному водителю, что он делает не так: например, зря давит на газ, когда колеса крутятся на одном месте. Однако в большинстве случаев действенным вариантом будет реальная физическая помощь.

- Вероятно, вы сами знаете, что такое раскачивание машины, и поэтому сможете подсказать коллеге, как с его помощью выбраться из лунок или глубоких колей.

- Укажите водителю на брустверы снега, которые собрались перед колесами его машины и которые надо убрать для освобождения. Спереди или сзади всех четырех колес должно быть хотя бы полметра свободной дороги, на которых можно будет "раскачать" авто взад-вперед;

- Когда машина буксует из-за скользкой поверхности под колесами, иногда достаточно просто подтолкнуть ее, чтобы колеса сдвинулись с отполированного шинами места. Много усилий для этого не требуется;

- Если есть подозрение, что машина сидит "на животе", надо прежде всего прекратить буксование и пока картина не ухудшилась, выяснить ситуацию. Самым надежным способом будет удалить снег из-под днища, и тогда колеса надежно зацепятся за грунт. Но для этого потребуется лопата или длинная крепкая палка и немного времени.

- Может быть, что посаженную "на живот" машину, если водитель буксованием еще не выгреб весь снег из-под ее колес, удастся столкнуть с места руками - но одновременно с включенной первой или задней передачей.

Будьте осторожны

При манипуляциях с беспомощным автомобилем следует соблюдать некоторые меры безопасности. Так, помните, что автомобиль, который буксует, может сместиться не только вперед-назад, но и в сторону. Поэтому в процессе освобождения машины остерегайтесь, чтобы она, сдвинувшись в сторону, не придавила кого-то из людей к соседней машине или, скажем, к дереву или столбу.

Коротко

Прежде чем начать давать советы или оказывать физическую помощь водителю, который застрял на дороге, попробуйте оценить уровень его мастерства. В частности, разберитесь, почему его авто застряло - возможно, проблема в полной неопытности водителя - и тогда все ваши последующие инструкции и подталкивания могут быть напрасными. Поэтому, чтобы незнакомый драйвер под вашим "руководством" не повредил свою и другие машины, лучше не заставлять его к сложным упражнениям, а поискать другой способ помочь человеку и освободить себе путь.