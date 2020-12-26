Украинскому буксиру "Яны Капу" вернули боеспособность после ремонта

На одном из судоремонтных предприятий Украины завершился ремонт рейдового буксира ВМС Украины "Яны Капу". Боеспособность судна удалось восстановить.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Информ".

Во время ремонтных работ судно почистили, исправили дефекты, заменили поврежденные участки корпуса и палубы, покрасили их.

Кроме этого, на "Яны Капу" починили газоход и топливные насосы. Также на буксире отремонтировали рулевое и якорное устройство, электрооборудование и внутренние помещения.

Всего в этом году для нужд флота отремонтировано 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения.

Буксир "Яны Капу" был захвачен Россией в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула Украине буксир вместе с другим бронированным катером "Бердянск" и артиллерийским катером "Никополь".

Напомним, 9 апреля в Николаеве спустили на воду после ремонта освобожденный из российского плена малый бронированный артиллерийский катер "Никополь". Также был спущен на воду МБАК "Вышгород", на нем завершили ремонтные работы.