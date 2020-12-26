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Украинскому буксиру "Яны Капу" вернули боеспособность после ремонта

Автор: Артур Родивилов

На одном из судоремонтных предприятий Украины завершился ремонт рейдового буксира ВМС Украины "Яны Капу". Боеспособность судна удалось восстановить.

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Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Информ".

Во время ремонтных работ судно почистили, исправили дефекты, заменили поврежденные участки корпуса и палубы, покрасили их.

Кроме этого, на "Яны Капу" починили газоход и топливные насосы. Также на буксире отремонтировали рулевое и якорное устройство, электрооборудование и внутренние помещения.

Всего в этом году для нужд флота отремонтировано 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения.

Буксир "Яны Капу" был захвачен Россией в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула Украине буксир вместе с другим бронированным катером "Бердянск" и артиллерийским катером "Никополь".

Напомним, 9 апреля в Николаеве спустили на воду после ремонта освобожденный из российского плена малый бронированный артиллерийский катер "Никополь". Также был спущен на воду МБАК "Вышгород", на нем завершили ремонтные работы.

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