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Українському буксиру "Яни Капу" повернули боєздатність після ремонту

Автор: Артур Родивилов

На одному з судноремонтних підприємств України завершився ремонт рейдового буксира ВМС України "Яни Капу". Боєздатність судна вдалося відновити.

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Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України "Армія Інформ".

Під час ремонтних робіт судно почистили, виправили дефекти, замінили пошкоджені ділянки корпусу і палуби, пофарбували їх.

Крім цього, на "Яни Капу" полагодили газохід та паливні помпи. Також на буксирі відремонтували кермовий та якірний пристрій, електрообладнання та внутрішні приміщення.

Всього в цьому році для потреб флоту відремонтовано 12 бойових кораблів і катерів, а також 9 суден забезпечення.

Буксир "Яни Капу" був захоплений Росією в районі Керченської протоки під час походу з Одеси в Маріуполь у листопаді 2018 року. Через рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула Україні буксир разом з іншим броньованим катером "Бердянськ" і артилерійським катером "Нікополь".

Нагадаємо, 9 квітня в Миколаєві спустили на воду після ремонту звільнений з російського полону малий броньований артилерійський катер "Нікополь". Також був спущений на воду МБАК "Вишгород", на ньому завершили ремонтні роботи.

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