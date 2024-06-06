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На Буковине и Ивано-Франковской области усилят работу ГПСУ: в чем причина

Четверг 06 июня 2024 13:52
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На Буковине и Ивано-Франковской области усилят работу ГПСУ: в чем причина Фото: иллюстрированное изображение (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Этим летом пограничники усилят охрану границы, в частности на горных участках и в популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской области. Это связано с тем, что уклонисты могут маскироваться под туристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-офицера Черновицкого пограничного отряда Константина Лесника в комментарии для "Медиа агентству АСС".

"Это связано с тем, что многие правонарушители маскируются под туристов. Под намерением посетить Говерлу или другие туристические места, дальше пытаются незаконно пересечь границу. В частности, участок границы, за которую отвечают пограничники Черновицкого отряда в Ивано-Франковской области неподалеку имеет три железнодорожные станции. Это Ворохта, Татаров и Вороненка, где раньше никогда людям не встречались пограничники", - рассказал Лисник.

Пресс-офицер отметил, что на вышеупомянутые станции сегодня прибывают немало пассажирских поездов из разных регионов Украины. В связи с этим на участках усилят контроль. Более того, для туристов появление пограничников стало определенной новостью и не все адекватно воспринимают их работу.

По словам Лисника, пограничники будут проверять документы, основания пребывания человека в приграничных районах и транспорт граждан. В случае отсутствия документов могут обратиться в соответствующие реестры.

"Наша основная цель - это выявить нарушителей границы. Для людей, которые не имеют проблем с законом, эта проверка продлится одну минуту", - добавил Лисник.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрея Рубеля, сейчас самым популярным способом побега за границу для уклонистов является переплытие Тисы. Также он рассказал, что с 18 мая цены на "услуги" для уклонистов выросли аж до 20 тысяч долларов.

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Ивано-Франковская область Черновицкая область
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