На Буковине и Ивано-Франковской области усилят работу ГПСУ: в чем причина

Этим летом пограничники усилят охрану границы, в частности на горных участках и в популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской области. Это связано с тем, что уклонисты могут маскироваться под туристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-офицера Черновицкого пограничного отряда Константина Лесника в комментарии для "Медиа агентству АСС".

"Это связано с тем, что многие правонарушители маскируются под туристов. Под намерением посетить Говерлу или другие туристические места, дальше пытаются незаконно пересечь границу. В частности, участок границы, за которую отвечают пограничники Черновицкого отряда в Ивано-Франковской области неподалеку имеет три железнодорожные станции. Это Ворохта, Татаров и Вороненка, где раньше никогда людям не встречались пограничники", - рассказал Лисник.

Пресс-офицер отметил, что на вышеупомянутые станции сегодня прибывают немало пассажирских поездов из разных регионов Украины. В связи с этим на участках усилят контроль. Более того, для туристов появление пограничников стало определенной новостью и не все адекватно воспринимают их работу.

По словам Лисника, пограничники будут проверять документы, основания пребывания человека в приграничных районах и транспорт граждан. В случае отсутствия документов могут обратиться в соответствующие реестры.

"Наша основная цель - это выявить нарушителей границы. Для людей, которые не имеют проблем с законом, эта проверка продлится одну минуту", - добавил Лисник.