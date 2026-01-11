ua en ru
На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника

Україна, Неділя 11 січня 2026 14:45
На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника Фото: на Буковині Range Rover проривався до Румунії (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Кава

У Чернівецькій області прикордонний наряд виявив позашляховик Range Rover іноземної реєстрації, який рухався у напрямку українсько-румунського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними прикордонників, водій проігнорував законну вимогу військовослужбовців зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонників. Він намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії.

" Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників. Унаслідок цього військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі загрози його життю немає", - розповіли в ДПСУ.

Згодом прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції розшукали покинутий автомобіль на околиці одного з населених пунктів. У ході пошукових заходів правоохоронці затримали шістьох осіб, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.

Раніше ми писали про те, що прикордонники Чернівецького загону врятували у горах мешканця Дніпропетровської області. Він заблукав під час спроби незаконно потрапити до Румунії. Чоловік провів у лісі п’ять діб і був змушений сам кликати на допомогу.

