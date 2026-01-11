На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника
У Чернівецькій області прикордонний наряд виявив позашляховик Range Rover іноземної реєстрації, який рухався у напрямку українсько-румунського кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
За даними прикордонників, водій проігнорував законну вимогу військовослужбовців зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонників. Він намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії.
" Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників. Унаслідок цього військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі загрози його життю немає", - розповіли в ДПСУ.
Згодом прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції розшукали покинутий автомобіль на околиці одного з населених пунктів. У ході пошукових заходів правоохоронці затримали шістьох осіб, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.
