На Буковине Range Rover прорывался в Румынию и сбил пограничника

В Черновицкой области пограничный наряд обнаружил внедорожник Range Rover иностранной регистрации, который двигался в направлении украинско-румынской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

По данным пограничников, водитель проигнорировал законное требование военнослужащих остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничников. Он пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию.

"Во время маневрирования нарушитель травмировал одного из пограничников. В результате этого военнослужащий получил тяжелые множественные телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали, пока угрозы его жизни нет", - рассказали в ГПСУ.

Впоследствии пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции разыскали брошенный автомобиль на окраине одного из населенных пунктов. В ходе поисковых мероприятий правоохранители задержали шестерых человек, которые находились в авто во время попытки прорыва границы. Поиски водителя продолжаются.