На Буковині лунають вибухи на тлі атаки дронів

Обстріл України у ніч на 10 липня

Уночі Росія здійснила масштабну повітряну атаку, випустивши 415 засобів ураження. Серед них - 397 ударних дронів Shahed та дронів-приманок, вісім балістичних ракет "Іскандер-М", шість крилатих ракет Х-101 і чотири ракети зенітного комплексу С-300.

Основний удар припав на Київ. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 178 цілей, ще 204 дрони та ракети було збито з курсу або нейтралізовано засобами радіоелектронної боротьби.

Як розповіла речниця Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Світлана Водолага, рятувальники зранку працювали на 16 локаціях у Києві.

Більше про наслідки обстрілу в столиці - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.