На Буковине раздаются взрывы на фоне атаки дронов

В четверг, 10 июля, в Черновицкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Власти заявили о работе систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

В 14:38 он обнародовал сообщение об угрозе.

"Есть нарушение воздушного пространства Буковины вражеским объектом! В укрытие!", - говорится в сообщении.

В 14:49 стало известно, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Несмотря на активность ПВО, в 14:53 областная власть предупредила, что угроза воздушной атаки до сих пор сохраняется.

По информации Воздушных сил ВСУ, вражеский дрон двигался над Кицманем в направлении Черновцов.

Жителей Черновицкой области призывают не пренебрегать сигналами тревоги и находиться в укрытиях до официальной отмены угрозы.

Стоит добавить, что вражеские беспилотники уже длительное время кружат за западе страны.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)