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На Буковине раздаются взрывы на фоне атаки дронов

Четверг 10 июля 2025 15:12
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На Буковине раздаются взрывы на фоне атаки дронов Фото: в западных областях Украины раздаются взрывы (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В четверг, 10 июля, в Черновицкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Власти заявили о работе систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В 14:38 он обнародовал сообщение об угрозе.

"Есть нарушение воздушного пространства Буковины вражеским объектом! В укрытие!", - говорится в сообщении.

В 14:49 стало известно, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Несмотря на активность ПВО, в 14:53 областная власть предупредила, что угроза воздушной атаки до сих пор сохраняется.

По информации Воздушных сил ВСУ, вражеский дрон двигался над Кицманем в направлении Черновцов.

Жителей Черновицкой области призывают не пренебрегать сигналами тревоги и находиться в укрытиях до официальной отмены угрозы.

Стоит добавить, что вражеские беспилотники уже длительное время кружат за западе страны.

На Буковине раздаются взрывы на фоне атаки дронов

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обстрел Украины в ночь на 10 июля

Ночью Россия осуществила масштабную воздушную атаку, выпустив 415 средств поражения. Среди них - 397 ударных дронов Shahed и дронов-приманок, восемь баллистических ракет "Искандер-М", шесть крылатых ракет Х-101 и четыре ракеты зенитного комплекса С-300.

Основной удар пришелся на Киев. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 178 целей, еще 204 дрона и ракеты были сбиты с курса или нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Как рассказала пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Светлана Водолага, спасатели утром работали на 16 локациях в Киеве.

Больше о последствиях обстрела в столице - в материале РБК-Украина.

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