На Буковине столкнулись поезд и микроавтобус, двое погибших

Еще семеро пассажиров получили травм в результате столкновения микроавтобуса с грузовым поездом

В Черновицкой области в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и поезда погибли двое людей. Авария произошла в селе Мамаевцы Кицманского района в пятницу, 27 июля, передает полиция Черновицкой области.

Еще семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу. Троих пострадавших сразу направили в реанимацию.

Сообщение об аварии поступило в полицию в 17 часов 27 минут. Микроавтобус "Мерседес Спринтер" столкнулся с грузовым поездом сообщением "Неполоковцы-Черновцы".

"Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути и допустил столкновение. По предварительной информации, на момент ДТП на переезде работала световая и звуковая сигнализация", - сообщили в полиции.

Отметили также, что в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров. Все они являются работниками одного из частных предприятий. От полученных травм на месте происшествия погибли 31-летний житель Заставновского района и 69-летняя жительница Черновцов.

Фото: авария с поездом в Черновицкой области cv.npu.gov.ru)

Полиция задержала водителя микроавтобуса. Его осмотрели врачи, после чего полиция направила мужчину на медицинское освидетельствование для проверки на наличие алкоголя в крови.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. На месте ДТП проводятся первоочередные следственные действия.

Движение железнодорожного транспорта в результате аварии было остановлено более чем на полтора часа. По состоянию на 18 часов 50 минут движение по путям восстановлено.

Напомним, 24 июля в Запорожские области на станции Пологи локомоти въехал в поезд с пассажирами. В результате аварии 26 пассажиров получили травмы. Впоследствии стало известно, что полиция открыла уголовное дело по факту травмирования пассажиров поезда Киев-Бердянск.