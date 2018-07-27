На Буковині зіткнулися поїзд і пасажирський мікроавтобус, двоє людей загинули

Ще семеро пасажирів отримали травми внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажним поїздом

У Чернівецькій області внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса та поїзда загинуло двоє людей. Аварія сталась у селі Мамаївці Кіцманського району в п'ятницю, 27 липня, передає поліція Чернівецької області.

Ще семеро пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості. Їх було доставлено до лікарні. Трьох постраждалих направили одразу до реанімації.

Повідомлення про аварію надійшло до поліції о 17 годині 27 хвилин. Мікроавтобус "Мерседес Спрінтер" зіткнувся з вантажним потягом сполученням "Неполоківці-Чернівці".

"Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що 62-річний водій не переконався у безпечності проїзду через залізничну колію та допустив зіткнення. За попередньою інформацією, на момент ДТП на переїзді працювала світлова та звукова сигналізація", - повідомили у поліції.

Зазначили також, що у салоні мікроавтобуса перебувало 15 пасажирів. Усі вони є працівниками одного з приватних підприємств. Від отриманих травм на місці пригоди загинули 31-річний житель Заставнівського району та 69-річна мешканка Чернівців.

Фото: аварія з поїздом у Чернівецькій області (cv.npu.gov.ua)

Поліція затримала водія мікроавтобуса. Його оглянули лікарі, після чого поліція направила чоловіка на медичне освідування для перевірки на наявність алкоголю в крові.

За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На місці ДТП проводяться першочергові слідчі дії.

Рух залізничного транспорту внаслідок аварії було зупинено на понад півтори години. Станом на18 годину 50 хвилин рух коліями відновлено.

Нагадаємо, 24 липня у Запорізькі області на станції Пологи локомотив в'їхав у поїзд з пасажирами. Внаслідок аварії 26 пасажирів отримали травми. Згодом стало відомо, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом травмування пасажирів поїзда Київ-Бердянськ.