На Буковине столкнулись два микроавтобуса, 8 пострадавших

В Черновицкой области в Хотинском районе в результате столкновения двух микроавтобусов госпитализированы 8 пострадавших, среди которых и новорожденный ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.

По данным полиции, на месте происшествия полицейские установили, что во время выезда на главную дорогу 21-летняя водитель автомобиля "Mercedes Benz Vito" допустила столкновение с микроавтобусом "Volkswagen T5".

"В общем, в обоих транспортных средствах в момент аварии находились 11 взрослых и младенец. Всех участников ДТП доставили в Хотинскую районную больницу для обследования, 8 из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сообщают правоохранители.

Также сообщаеться, что водителя автомобиля "Mercedes Benz Vito" задержали.

Фото: ДТП на Буковине (https://cv.npu.gov.ua/)

Как сообщало РБК-Украина, в четверг, 18 июля, на трассе Одесса-Рени столкнулись автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четверо людей. По данным полиции, столкнулись грузовик МАН и автомобиль Volkswagen. Это произошло на трассе Одесса-Рени, недалеко от села Удобное (Одесская область). Среди погибших есть ребенок. Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, в Николаевской области в ДТП с автобусом погибли двое детей. В ГСЧС сообщали, что столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и пассажирский автобус Neoplan ВХ. Водитель автомобиля погиб на месте. Двое детей и женщина были госпитализированы. Однако, вскоре дети умерли в больнице.