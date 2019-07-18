На Буковині зіштовхнулися два мікроавтобуси, 8 постраждалих

У Чернівецькій області у Хотинському районі внаслідок зіткнення двох мікроавтобусів госпіталізовано 8 потерпілих, серед яких і новонароджена дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції Чернівецької області.

За інформацією поліції, на місці події поліцейські встановили, що під час виїзду на головну дорогу 21-річна водійка автомобіля "Mercedes Benz Vito" допустила зіткнення з мікроавтобусом "Volkswagen T5".

"Загалом, в обох транспортних засобах на момент аварії перебувало 11 дорослих і немовля. Усіх учасників автопригоди доставлено до Хотинської районної лікарні для обстеження, 8 з них госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості", - повідомляють правоохоронці.

Також повідомляється, що водійку автомобіля "Mercedes Benz Vito" затримали.

Фото: ДТП на Буковині (https://cv.npu.gov.ua/)

Як повідомляло РБК-Україна, у четвер, 18 липня, на трасі Одеса-Рені зіткнулись автомобіль та вантажівка, в результаті чого загинули четверо людей. За даними поліції, зіткнулись вантажівка МАН та автомобіль Volkswagen. Це сталось на трасі Одеса-Рені, неподалік від села Удобне (Одеська область). Серед загиблих є дитина. Причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, у Миколаївській області у ДТП з автобусом загинули двоє дітей. У ДСНС повідомляли, що зіткнулись автомобіль Citroen Berlingo та пасажирський автобус Neoplan ВХ. Водій автомобіля загинув на місці. Двоє дітей та жінка були госпіталізовані. Однак, невдовзі діти померли у лікарні.