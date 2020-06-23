На Буковине от непогоды страдают уже 11 населенных пунктов

В Черновицкой области от непогоды пострадали уже 11 населенных пунктов. Спасатели отселили из домов в зоне стихии 68 человек.

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что буковинские спасатели спасли из зоны бедствия 29 граждан и еще 25 эвакуировали. На ликвидацию последствий непогоды направили более сотни работников ГСЧС и 19 специальных машин.

В облуправлении ГСЧС Черновицкой области уточнили, что от полноводия в реке Черемош было разрушено тело дамбы в городе Вижница. Спасатели пытаются укрепить размытые рекой берега. Город удалось спасти от подтоплений.

А вот вблизи с. Банилов того же Вижницкого района в результате порыва дамбы от подтопления не спаслись 18 домохозяйств и еще 10 домохозяйств в селе Слобода Банилов. Спасено 13 человек.

В селе Бисков подтопило три хозяйства, спасателям пришлось откачивать воду. А на хуторе Белый Поток этого же района в результате осадков произошел сдвиг почвы, грязью накрыло один двор. Хозяева при этом не пострадали.

Напомним, спасатели предупредили, что 24 июня непогода в Черновицкой области продолжится, в реке Прут ожидается подъем уровня воды, что может затопить 8 сел.