На Буковині від негоди потерпають вже 11 населених пунктів

У Чернівецькій області від негоди постраждали вже 11 населених пунктів. Рятувальники відселили із будинків у зоні стихії 68 людей.

Про це повідомляє Держслужба України із надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що буковинські рятувальники врятували із зони лиха 29 громадян та ще 25 евакуювали. На ліквідацію наслідки негоди направили більше сотні працівників ДСНС та 19 спеціальних машин.

В облуправлінні ДСНС Чернівецької області уточнили, що від повноводдя у річці Черемош було зруйновано тіло дамби в місті Вижниця. Рятувальники намагаються укріпити розмиті річкою береги. Місто вдалося врятувати від підтоплень.

А от поблизу с. Банилів того ж Вижницького району внаслідок пориву дамби від підтоплень не врятувалися 18 домогосподарств та 10 домогосподарств у селі Слобода Банилів. Врятовано 13 людей.

У селі Бісків підтопило три господарства, рятувальникам довелося відкачувати воду. А на хуторі Білий Потік цього ж району внаслідок опадів стався зсув ґрунту, брудом накрило один двір. Господарі при цьому не постраждали.

Нагадаємо, рятувальники попередили, що 24 червня негода у Чернівецькій області продовжить вирувати, у річці Прут очікується підйом рівня води, через що може затопити 8 сіл.