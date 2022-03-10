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На Буковине конфисковали 3 фуры на российских номерах: пополняли склады оккупантов

Автор: Татьяна Самарук

На Буковине таможенная служба конфисковала 3 грузовых автомобиля на российских номерах. Отмечается, что ранее эти фуры пополняли склады врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкую ОДА.

В Ивано-Франковской области 9 марта таможенная служба конфисковала 3 грузовика на российских номерах.

"Раньше эти фуры пополняли склады оккупанта, теперь они будут помогать украинскому войску и населению, - говорится в сообщении.

Также вскоре эти фуры наполнят гуманитарной помощью, которая так необходима сейчас в прифронтовых городах и селах.

На Буковине конфисковали 3 фуры на российских номерах (facebook.com/CVoda)

Ранее мы сообщали, что на Буковине задержали организатора незаконного пересечения границы военнообязанными.

Также мы писали, что на блокпостах Львова продолжают задерживать подозрительных лиц.

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