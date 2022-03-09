На Буковине задержан организатор незаконного пересечения границы военнообязанными
Правоохранители Черновицкой области сообщили о подозрении организатору незаконной схемы по пересечению государственной границы за пределами пунктов пропуска. Он успел обогатиться на 100 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Офиса генерального прокурора в Telegram.
Житель Хмельницкой области наладил преступную схему, с помощью которой границы Украины в условиях военного положения покидали мужчины в возрасте 18-60 лет. За незаконную переправку 25 человек через госграницу он получил 100 тысяч долларов.
Подозреваемый 6 марта обеспечил перевозку военнообязанных к участку границы с Молдовой. Там его "клиенты" пешком пересекли границу, но были обнаружены пограничниками.
Следователи устанавливают других причастных к организации преступления. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Днестровского районного отдела полиции.
К слову, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о желании привлечь к ответственности пропагандистов РФ.
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